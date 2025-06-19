МАГАТЭ не зафиксировало радиоактивного загрязнения после израильского удара по объекту в Араке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ осведомлены об ударе израильской авиации по иранскому нефункционирующему реактору в Араке, этот удар не вызвал никакого радиоактивного загрязнения, сообщили в агентстве в четверг.

"МАГАТЭ располагает информацией, что тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе (бывший Арак), находящийся в стадии строительства, подвергся удару", - говорится в заявлении агентства в соцсети Х.

В нем отмечается, что реактор "не находился в эксплуатации и не содержал ядерного материала, поэтому радиоактивного загрязнения нет".

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудары по ряду иранских ядерных объектов, в частности, по неработающему реактору в Араке.

"Удару подвергся ядерный реактор в Иране близ Арака, в том числе активная зона ядерного реактора, которая является ключевой составляющей в производстве плутония", - говорились в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Возле города Хондаб (Арак) расположен тяжеловодный ядерный реактор IR-40, строительство которого началось в начале 2000-х годов. В Иране заявляли, что после завершения строительства он должен был служить только научным целям, использоваться для потребностей медицины и сельского хозяйства; однако в отработанном топливе с реактора мог содержаться плутоний, подходящий для сборки ядерной бомбы. По Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года Иран согласился внести изменения в конструкцию реактора, чтобы с него нельзя было получать крупные объемы оружейного плутония. Ранее Тегеран уведомлял МАГАТЭ, что реактор должен был заработать в 2026 году. Кроме него, около города Арак находится завод по производству тяжелой воды.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.