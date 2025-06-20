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Трамп опасается хаоса в Иране после завершения там возможной военной операции США

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп опасается, что боевые действия против Ирана могут привести к возникновению там ситуации подобной той, что сложилась в Ливии в 2010-е годы, сообщает в пятницу издание The New York Post со ссылкой на источники.

"Опасения президента Трампа по поводу бомбардировок Ирана связаны отчасти с боязнью появления "ещё одной Ливии", если верховный лидер аятолла Али Хаменеи будет свергнут, заявили изданию источники в американской администрации", - отмечает газета.

Вместе с тем, напоминает The New York Post, президент выделил себя срок до двух недель на принятие решения о возможной военной операции против Ирана.

Один из собеседников издания рассказал, что Трамп выражал аналогичные опасения еще до начала военной операции Израиля. В последние дни Трамп неоднократно вспоминал о беспорядке, в который погрузилась Ливия после свержения ее лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, сообщают источники. Один из них добавил, что в контексте ситуации в Иране Трамп неоднократно упоминал также Ирак и Афганистан.

В то же время, еще один собеседник издания отметил, что все же президент США склоняется к тому, чтобы нанести ограниченные авиаудары по иранским ядерным объектам в Фордо и Натанзе.

Накануне президент США заявил, что намерен принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель.

"Основываясь на том, что есть шанс для обстоятельных переговоров, которые, может быть, пройдут с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение о том, переходить ли к действиям, в течение последующих двух недель", - зачитала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявление Трампа в ходе брифинга.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия погрузилась в глубокий политический и социальный кризис. Страна столкнулась с гражданской войной, распадом центральной власти и ростом вооружённых группировок, которые начали бороться за контроль над территорией и ресурсами. Власть перешла к различным ливийским политическим и военным фракциям, что привело к нестабильности и хаосу.

Дональд Трамп США Иран Израиль
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