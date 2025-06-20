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Страны Европы, Турция и Оман предлагают провести у себя переговоры США и Ирана

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ряд стран Европы, Турция и Оман предлагали принять у себя переговоры США и Ирана в случае их возобновления, передает CBS News со ссылкой на источники.

"Два дипломатических источника заявили CBS News, что Турция и Оман, а также европейские страны, включая Италию и Норвегию, высказывались за то, чтобы принять у себя прямые или опосредованные переговоры США и Ирана, если Тегеран выберет такой путь", - сообщеет телеканал.

В то же время, его собеседники в ближневосточном регионе отметили, что на фоне израильских атак на Иран связываться с представителями иранских властей стало сложнее.

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Неназванный представитель американских властей заявил CBS News, что ранее иранская сторона две недели избегала ясного ответа на предложения спецпосланника Стива Уиткоффа по урегулированию ядерной проблемы Ирана, и в администрации США стали размышлять, не тянет ли Тегеран время, и насколько добросовестно он хочет вести переговоры. Одновременно с тем дипломатические источники объяснили каналу, что иранские власти могли задаваться вопросом о степени координации между США и Израилем и могли предполагать, что стремление Вашингтона к дипломатии было всего лишь уловкой, чтобы оправдать применение силы Израилем впоследствии.

Вместе с тем ряд дипломатов США и других стран пояснил, что американский президент Дональд Трамп не давал недвусмысленного согласия премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху на удары по Ирану.

Также высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий Пентагона рассказали телеканалу, что Иран уже подготовил ракеты и оборудование для ударов по американским базам в регионе, если США присоединятся к военной кампании Израиля.

Накануне вечером неназванный американский чиновник заявлял телеканалу, что Трамп и правда заинтересован в дипломатии и не желает втягивания США в конфликт на Ближнем Востоке, поскольку у президента нет четкого понимания того, что может последовать за возможной сменой правительства в Иране.

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По данным CBS News, дипломаты США и Европы подтвердили, что за закрытыми дверьми идут разговоры о том, кто может потом встать во главе Ирана, можно ли обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов в стране, каковы будут последствия для здравоохранения и окружающей среды в случае ударов по ядерным объектам Ирана.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Швейцарии пройдет встреча глав МИД Великобритании, Франции и Германии с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. При этом западные СМИ передавали в ночь на пятницу, что иранская сторона подтвердила, что примет участие в переговорах.

Предполагается, что на встрече речь пойдет о способах дипломатического урегулирования кризиса между США и Ираном.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми на запланированных на пятницу переговорах в Женеве передаст Аракчи послание от администрации США, сообщал Sky News.

Турция Оман Иран США Италия Норвегия
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