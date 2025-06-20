Страны Европы, Турция и Оман предлагают провести у себя переговоры США и Ирана

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ряд стран Европы, Турция и Оман предлагали принять у себя переговоры США и Ирана в случае их возобновления, передает CBS News со ссылкой на источники.

"Два дипломатических источника заявили CBS News, что Турция и Оман, а также европейские страны, включая Италию и Норвегию, высказывались за то, чтобы принять у себя прямые или опосредованные переговоры США и Ирана, если Тегеран выберет такой путь", - сообщеет телеканал.

В то же время, его собеседники в ближневосточном регионе отметили, что на фоне израильских атак на Иран связываться с представителями иранских властей стало сложнее.

Неназванный представитель американских властей заявил CBS News, что ранее иранская сторона две недели избегала ясного ответа на предложения спецпосланника Стива Уиткоффа по урегулированию ядерной проблемы Ирана, и в администрации США стали размышлять, не тянет ли Тегеран время, и насколько добросовестно он хочет вести переговоры. Одновременно с тем дипломатические источники объяснили каналу, что иранские власти могли задаваться вопросом о степени координации между США и Израилем и могли предполагать, что стремление Вашингтона к дипломатии было всего лишь уловкой, чтобы оправдать применение силы Израилем впоследствии.

Вместе с тем ряд дипломатов США и других стран пояснил, что американский президент Дональд Трамп не давал недвусмысленного согласия премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху на удары по Ирану.

Также высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий Пентагона рассказали телеканалу, что Иран уже подготовил ракеты и оборудование для ударов по американским базам в регионе, если США присоединятся к военной кампании Израиля.

Накануне вечером неназванный американский чиновник заявлял телеканалу, что Трамп и правда заинтересован в дипломатии и не желает втягивания США в конфликт на Ближнем Востоке, поскольку у президента нет четкого понимания того, что может последовать за возможной сменой правительства в Иране.

По данным CBS News, дипломаты США и Европы подтвердили, что за закрытыми дверьми идут разговоры о том, кто может потом встать во главе Ирана, можно ли обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов в стране, каковы будут последствия для здравоохранения и окружающей среды в случае ударов по ядерным объектам Ирана.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Швейцарии пройдет встреча глав МИД Великобритании, Франции и Германии с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. При этом западные СМИ передавали в ночь на пятницу, что иранская сторона подтвердила, что примет участие в переговорах.

Предполагается, что на встрече речь пойдет о способах дипломатического урегулирования кризиса между США и Ираном.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми на запланированных на пятницу переговорах в Женеве передаст Аракчи послание от администрации США, сообщал Sky News.