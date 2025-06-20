В Иране заявили, что не будут вести переговоры ни с кем, пока Израиль не прекратит атаки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона не намерена вступать в переговоры ни с какой стороной, пока Израиль не прекратит наносить удары по Ирану, сообщает в пятницу агентство "Мехр" со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи.

Соответствующее заявление он сделал после встречи с министрами иностранных дел стран "Евротройки" в Женеве.

Он отметил, что "израильский режим должен прекратить преступления и агрессию против Ирана".

Ранее Аракчи провел переговоры в Женеве с главами МИД Великобритании, Франции и ФРГ. Европейские министры сообщили, что призвали иранского коллегу возобновить контакты с США по иранской ядерной проблеме.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.