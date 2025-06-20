Норвегия планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП после 2030 года

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Осло намеревается нарастить оборонные расходы до уровня в 5% от ВВП, но эту цель удастся достичь после 2030 года.

"Мы должны сделать больше для защиты нашей страны и для вклада в общую безопасность с нашими союзниками по НАТО", - приводят в пятницу его заявление западные СМИ.

Он уточнил, что Норвегия намеревается направить 3,5% от ВВП на стандартные нужды обороны, включая поддержку Украины, и еще 1,5% ВВП на иные, более широкие потребности в сфере безопасности.

На просьбу прокомментировать нежелание властей Испании наращивать расходы на оборону до 5% ВВП норвежский премьер заявил, что такие вопросы будут решаться консенсусом на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня.

СМИ напоминают, что Норвегия - единственная страна Европы, которая может наращивать оборонные расходы без роста заимствований, благодаря суверенному фонду в $2 трлн. В 2022 году Осло тратил на оборону 1,4% от ВВП, в 2024 году - 2,2%; правительство заявляло о намерении довести показатель до 3,3% в 2025 году.

Премьер Испании Педро Санчес ранее заявил, что для Испании приверженность целевому показателю в 5% ВВП будет не только необоснованной, но и контрпродуктивной. Он отметил, что это "отдалило бы Испанию от оптимальных расходов и помешало бы текущим усилиям ЕС по укреплению своей экосистемы в сфере безопасности и обороны".

Ранее стало известно, что 23 из 32 стран НАТО выполняют нынешнее требование альянса, в соответствии с которым они должны тратить 2% от ВВП на оборону.

В январе президент США Дональд Трамп обещал добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили на оборону не менее 5% ВВП. Впоследствии генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что июньский саммит альянса в Гааге будет согласовывать новый план инвестиций в оборону, и что он предложит там установить целевой показатель оборонных расходов для государств-членов в 5% ВВП.