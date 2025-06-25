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НАТО решило установить для стран-участниц планку в 5% ВВП на оборонные цели

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Все страны НАТО согласились с решением установить планку в 5% ВВП для расходов на оборонные цели, сообщил в среду глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Великое историческое событие, есть положительное решение о 5% расходов на вооружение, на модернизацию, на трансформацию, на военную мобильность для всех вопросов, связанных с безопасностью альянса, безопасностью наших стран", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба Минобороны Польши.

"Нет ни одной страны, которая бы выступила против. После обсуждений, которые длились до конца, потому что еще вчера была встреча министров обороны, министров иностранных дел, обмен мнениями, убеждение друг друга - есть согласие по 5%", - добавил он.

НАТО Польша Владислав Косиняк-Камыш
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