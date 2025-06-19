Премьер Испании выступил против идеи НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Испанские власти не согласны с предложением Североатлантического альянса к странам-членам НАТО о наращивании расходов на оборону до 5% от ВВП, заявил в четверг премьер Испании Педро Санчес.

"Для Испании приверженность целевому показателю в 5% ВВП будет не только необоснованной, но и контрпродуктивной", - приводит агентство Associated Press слова Санчеса.

Он отметил, что это "отдалило бы Испанию от оптимальных расходов и помешало бы текущим усилиям ЕС по укреплению своей экосистемы в сфере безопасности и обороны".

Премьер призвал к "более гибкой формуле" по определению целевого показателя. По его словам, показатель в 5% от ВВП "был бы несовместим с благосостоянием нашего государства и нашим видением мира". Он добавил, что Мадриду тогда пришлось бы сократить другие расходы, в частности на госсектор и переход на "зеленую экономику".

Согласно данным AP, в прошлом году Испания тратила меньше всех на оборону из стран-членов НАТО, выделяя менее 2% от ВВП.

В апреле этого года Санчес заверил, что правительство увеличит расходы на 10,5 млрд евро в 2025 году, чтобы достичь целевого показателя в 2% от ВВП.

Ранее в июне генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что саммит альянса в Гааге будет согласовывать новый план инвестиций в оборону, и он предложит там установить целевой показатель оборонных расходов для государств-членов в 5% от ВВП.