Поиск

Премьер Испании выступил против идеи НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Испанские власти не согласны с предложением Североатлантического альянса к странам-членам НАТО о наращивании расходов на оборону до 5% от ВВП, заявил в четверг премьер Испании Педро Санчес.

"Для Испании приверженность целевому показателю в 5% ВВП будет не только необоснованной, но и контрпродуктивной", - приводит агентство Associated Press слова Санчеса.

Он отметил, что это "отдалило бы Испанию от оптимальных расходов и помешало бы текущим усилиям ЕС по укреплению своей экосистемы в сфере безопасности и обороны".

Премьер призвал к "более гибкой формуле" по определению целевого показателя. По его словам, показатель в 5% от ВВП "был бы несовместим с благосостоянием нашего государства и нашим видением мира". Он добавил, что Мадриду тогда пришлось бы сократить другие расходы, в частности на госсектор и переход на "зеленую экономику".

Согласно данным AP, в прошлом году Испания тратила меньше всех на оборону из стран-членов НАТО, выделяя менее 2% от ВВП.

В апреле этого года Санчес заверил, что правительство увеличит расходы на 10,5 млрд евро в 2025 году, чтобы достичь целевого показателя в 2% от ВВП.

Ранее в июне генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что саммит альянса в Гааге будет согласовывать новый план инвестиций в оборону, и он предложит там установить целевой показатель оборонных расходов для государств-членов в 5% от ВВП.

Испания ЕС НАТО Педро Санчес Марк Рютте
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Задержание Павла Дурова во Франции

Дурову разрешат покидать Францию на срок до двух недель для поездок в Дубай

Дурову разрешат покидать Францию на срок до двух недель для поездок в Дубай

США будут выдавать студенческие визы при условии доступа к соцсетям соискателей

США будут выдавать студенческие визы при условии доступа к соцсетям соискателей

МИД РФ сообщил о начале выхода России из соглашения о ВТС с Германией

ПМЭФ-2025

"Росатом" заявил, что удар по АЭС "Бушер" может стать катастрофой, сравнимой с Чернобылем

"Росатом" заявил, что удар по АЭС "Бушер" может стать катастрофой, сравнимой с Чернобылем
ПМЭФ-2025

Глава Росатома заявил, что большинство действующих атомных объектов Ирана не пострадали

Глава МИД Венгрии пообещал бороться с предложением ЕК по отказу от газа из РФ

Глава МИД Венгрии пообещал бороться с предложением ЕК по отказу от газа из РФ
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Израиле сообщили об ударе по недействующему ядерному реактору в иранском Араке

Глава МИД Венгрии заявил, что страна хочет сохранить поставки по нефтепроводу "Дружба"

Источники Bloomberg заявили о подготовке возможного удара США по Ирану в предстоящие дни

Цена нефти Brent поднялась до $76,9 за баррель

Цена нефти Brent поднялась до $76,9 за баррель
Хроники событий
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6578 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });