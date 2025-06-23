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Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Венгрия и Словакия не допустили принятия 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщает в понедельник портал 24.hu со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

"Мы совместно со Словакией предотвратили принятие пакета санкций", - сказал министр.

Он отметил, что Будапешт "не готов вносить вклад" в финансовую поддержку Украины, а также в поставки вооружений Киеву.

Еврокомиссия представила предложения по 18-му пакету санкций против РФ ранее в июне. Сообщалось, что "потолок" цены на российскую нефть рассматривался как в рамках этого пакета санкций, так и в контексте недавнего саммита G7, однако рост нефтяных цен в связи с обострением на Ближнем Востоке снял остроту срочности этих планов.

Венгрия ЕС Словакия Украина
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