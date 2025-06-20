"Евротройка" и ЕС призвали Иран и Израиль воздержаться от эскалации

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, Германии Йоханн Вадефуль и Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии ЕС Кая Каллас в совместном заявлении высказали серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

"Они выразили свое мнение, что все стороны должны воздержаться от принятия мер, которые ведут к дальнейшей эскалации в регионе, и срочно найти переговорное решение, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит или не приобретет ядерное оружие", - говорится в опубликованном в пятницу после встречи в Женеве европейских представителей с главой МИД Ирана заявлении.

При этом главы МИД "Евротройки" и высокий представитель ЕС по иностранным делам подтвердили "свою твердую приверженность безопасности Израиля".

"Министры E3 и высокий представитель Европейского союза (по иностранным делам - ИФ) вновь выразили свою давнюю обеспокоенность по поводу расширения Ираном ядерной программы, которая не имеет заслуживающей доверия гражданской цели, в нарушение почти всех положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Они обсудили пути к переговорному решению ядерной программы Ирана, подчеркнув при этом срочность данного вопроса", - говорится в документе.

Европейские дипломаты заявили о полной поддержке генерального директора МАГАТЭ и призвали Иран в полной мере сотрудничать с агентством.

В заявлении также сообщается, что его авторы "приветствовали продолжающиеся усилия США по поиску решения путем переговоров" и выразили готовность встретиться снова.