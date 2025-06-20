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"Евротройка" призвала Иран продолжить переговоры с США по ядерной программе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД Франции, ФРГ и Великобритании на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи в пятницу заявили, что Тегеран должен продолжить переговоры с Вашингтоном по теме ядерной программы, сообщают европейские СМИ.

Согласно их данным, министры на переговорах в Женеве потребовали от Ирана "возобновления консультаций с США", а также со "всеми сторонами", имеющими отношение к ситуации на Ближнем Востоке.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро указал, что Аракчи "продемонстрировал готовность обсуждать ядерную программу". Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также отметил, что Тегеран, по всей видимости, "в принципе готов продолжать обсуждения".

Французский министр подчеркнул, что "не может быть решения иранской ядерной проблемы военным путем". Он отметил, что единственное решение - это переговоры.

Франция Германия Великобритания Иран
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