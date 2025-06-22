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США заранее уведомили Израиль о планах нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты заблаговременно предупредили Израиль об ударах по ядерным объектам Ирана, нанесенных в ночь на воскресенье, сообщает портал Axios.

"Израильский чиновник заявил, что администрация Трампа заблаговременно уведомила Израиль об ударах США по Ирану", - говорится в сообщении.

Портал, ссылаясь на другой источник информирует, что для нанесения ударов были использованы бомбардировщики-невидимки B-2.

Об ударах по трем ядерным объектам в Иране сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - написал он в соцсети Truth Social.

Израиль Иран США Трамп
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