Трамп заявил о полном уничтожении трех ключевых ядерных объектов Ирана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - США удалось при помощи авиаударов полностью уничтожить иранские ядерные объекты, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Удары были потрясающим военным успехом", - сказал он в ходе выступления.

По словам Трампа, ядерные объекты "полностью уничтожены".

Он отметил, что важную помощь США оказал Израиль. "Мы работали как одна команда", - заявил он.

Ранее Трамп сообщил об ударах США по объектам Натанз, Фордо и в Исфахане.