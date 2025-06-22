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Трамп заявил о полном уничтожении трех ключевых ядерных объектов Ирана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - США удалось при помощи авиаударов полностью уничтожить иранские ядерные объекты, заявил американский президент Дональд Трамп.

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"Удары были потрясающим военным успехом", - сказал он в ходе выступления.

По словам Трампа, ядерные объекты "полностью уничтожены".

Он отметил, что важную помощь США оказал Израиль. "Мы работали как одна команда", - заявил он.

Ранее Трамп сообщил об ударах США по объектам Натанз, Фордо и в Исфахане.

Иран Израиль Дональд Трамп США
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