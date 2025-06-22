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Трамп предупредил Иран о последствиях возможного ответа на американские удары

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что любая попытка Ирана ответить на американские удары по иранским ядерным объектам приведет к более тяжелым последствиям.

"Любой ответный удар Ирана по Соединенным Штатам Америки будет встречен с гораздо большей силой, чем то, что произошло сегодня вечером", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что США могут нанести новые удары по иранским объектам, если Тегеран не пойдет на заключение мира.

"Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если они этого не сделают, будущие атаки будут намного масштабнее и осуществить их будет намного проще", - сказал Трамп в субботнем обращении к нации после нанесения американскими бомбардировщиками ударов по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

Трамп США Иран
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