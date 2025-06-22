Организация по ядерной энергии Ирана заявила о готовности продолжать свою деятельность

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Организация по ядерной энергии Ирана после нанесения США ударов по иранским ядерным объектам заявила, что работы в области атома будут продолжены.

"Организация по атомной энергии Ирана заверяет великую иранскую нацию, что, несмотря на коварные замыслы её врагов, усилиями тысяч своих революционных и целеустремленных ученых и экспертов она не позволит остановить развитие этой национальной отрасли", - говорится в распространенном заявлении организации.

В нем отмечается, что удары США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане "противоречат международному праву, особенно Договору о нераспространении ядерного оружия" и были осуществлены "при безразличии и даже при содействии Международного агентства по атомной энергии".

Организация надеется, что "международное сообщество осудит беззаконие, основанное на правилах джунглей, и поддержит Иран в достижении его законных прав".