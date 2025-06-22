Поиск

Организация по ядерной энергии Ирана заявила о готовности продолжать свою деятельность

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Организация по ядерной энергии Ирана после нанесения США ударов по иранским ядерным объектам заявила, что работы в области атома будут продолжены.

В миреТрамп пригрозил Ирану дальнейшими ударамиЧитать подробнее

"Организация по атомной энергии Ирана заверяет великую иранскую нацию, что, несмотря на коварные замыслы её врагов, усилиями тысяч своих революционных и целеустремленных ученых и экспертов она не позволит остановить развитие этой национальной отрасли", - говорится в распространенном заявлении организации.

В нем отмечается, что удары США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане "противоречат международному праву, особенно Договору о нераспространении ядерного оружия" и были осуществлены "при безразличии и даже при содействии Международного агентства по атомной энергии".

Организация надеется, что "международное сообщество осудит беззаконие, основанное на правилах джунглей, и поддержит Иран в достижении его законных прав".

Иран США Фордо Натанзе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп пригрозил Ирану дальнейшими ударами

Иранские СМИ сообщают, что объекты, которые подверглись авиаударам США, были заранее эвакуированы

Трамп заявил о полном уничтожении трех ключевых ядерных объектов Ирана

Президент США намерен выступить с обращением к нации в связи с нанесением ударов по Ирану

Президент США намерен выступить с обращением к нации в связи с нанесением ударов по Ирану

США заранее уведомили Израиль о планах нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

Трамп сообщил об авиаударах США по трем иранским ядерным объектам

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Хуситы пригрозили возобновить обстрелы кораблей США

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МАГАТЭ сообщило об ударе Израиля по производству урановых центрифуг в Иране

Американский дипломат сообщил об освобождении 14 заключенных в Белоруссии

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана279 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6592 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });