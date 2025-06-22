Глава МИД Ирана не уверен, что споры с США можно решить дипломатическим путем

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Тегеран выступает за решение проблем путем переговоров, однако в случае с США этот путь, возможно, нереалистичен, заявил в воскресенье глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Нужно всегда оставлять дверь для переговоров открытой, однако в данном случае так не получается. Моя страна подверглась вторжению, и мы обязаны на это ответить", - заявил Аракчи в Стамбуле. Его слова приводит агентство Mehr.

Иранский министр не стал уточнять, как именно его страна ответит на проведенные в ночь на воскресенье американские удары по иранским ядерным объектам.

При этом Аракчи подчеркнул, что власти Ирана по-прежнему получают послания от администрации США по теме иранского атома. "Мы ответим на эти послания, если посчитаем нужным, - сказал он.