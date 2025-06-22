Хуситы пообещали возобновить обстрелы американских кораблей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявляют, что считают утратившими актуальность достигнутые ранее в этом году договоренности с США о ненападении, передают в воскресенье иранские СМИ.

"Наши договоренности с США были заключены до агрессии против Ирана", - приводят они слова члена политбюро хуситов Мухаммеда аль-Бухаити.

По его словам, "сегодня мы - вместе с нашими иранскими братьями против США и сионистского режима".

"Наш ответ - на подходе. В рамках первой фазы мы будем обстреливать американские силы в Красном море", - добавил он.