Белый дом сообщил, что удары США пришлись по местам, где Иран хранил обогащенный уран

В США уверены, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены

Спутниковые снимки Maxar показывает Исфахан, на котором видны серьезные повреждения после авиаударов Фото: Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американские удары по иранским Натанзу, Фордо и Исфахану полностью уничтожили находящиеся там ядерные объекты и пришлись по местам хранения обогащенного урана, заявила в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Да, мы уверены, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены... У нас есть высокий уровень уверенности в том, что удары пришлись по тем местам, где Иран хранил обогащенный уран", - заявила она телеканалу ABC.

Левитт отметила, что президент США Дональд Трамп не стал бы отдавать приказ об этих ударах, если бы не был уверен в том, что именно там хранится обогащенный уран.

По ее словам, операция стала "поразительным успехом", и с этим согласны как в Белом доме, так и в Израиле.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране. Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов.

Позже глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что не может оценить масштаб урона в Фордо после ударов США, но не исключил, что урон может быть существенным. Он отметил, что постройки на объекте в Натанзе, не укрытые под землей, полностью разрушены, а завод в Исфахане, также подвергшийся ударам США и Израиля, "получил очень серьезные повреждения".

Некоторые американские официальные лица также с осторожностью оценивали результаты ударов.