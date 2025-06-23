Поиск

Белый дом сообщил, что удары США пришлись по местам, где Иран хранил обогащенный уран

В США уверены, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены

Белый дом сообщил, что удары США пришлись по местам, где Иран хранил обогащенный уран
Спутниковые снимки Maxar показывает Исфахан, на котором видны серьезные повреждения после авиаударов
Фото: Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американские удары по иранским Натанзу, Фордо и Исфахану полностью уничтожили находящиеся там ядерные объекты и пришлись по местам хранения обогащенного урана, заявила в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Да, мы уверены, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены... У нас есть высокий уровень уверенности в том, что удары пришлись по тем местам, где Иран хранил обогащенный уран", - заявила она телеканалу ABC.

Левитт отметила, что президент США Дональд Трамп не стал бы отдавать приказ об этих ударах, если бы не был уверен в том, что именно там хранится обогащенный уран.

По ее словам, операция стала "поразительным успехом", и с этим согласны как в Белом доме, так и в Израиле.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране. Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов.

Позже глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что не может оценить масштаб урона в Фордо после ударов США, но не исключил, что урон может быть существенным. Он отметил, что постройки на объекте в Натанзе, не укрытые под землей, полностью разрушены, а завод в Исфахане, также подвергшийся ударам США и Израиля, "получил очень серьезные повреждения".

Некоторые американские официальные лица также с осторожностью оценивали результаты ударов.

Хроника 13 – 23 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Белый дом Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Из-за проблем в навигации в Персидском заливе образовался затор из почти 1 тыс. судов

Из-за проблем в навигации в Персидском заливе образовался затор из почти 1 тыс. судов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары в районе ядерного объекта Фордо

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Ядерный объект в иранском Фордо вновь подвергся ударам

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Путин заявил, что агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований

Путин заявил, что агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Главком армии Ирана пообещал США суровый ответ на удары по ядерным объектам

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары по шести иранским аэродромам

Нефть Brent подорожала до $78 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 июня

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики
Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана341 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });