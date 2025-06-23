ЕС продолжает работу над 18-м пакетом санкций против РФ, не исключает компромиссов с Венгрией

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти ЕС уже сталкивались с попытками блокирования Венгрией санкций против РФ, и Брюссель, работая над 18-м санкционным пакетом, допускает возможность компромиссов, заявила в понедельник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"В блокировании Венгрией пакета санкций нет ничего нового (...) мы работаем над тем, чтобы приблизить санкции к реализации", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, собираются ли в ЕС согласовать санкции к концу этой недели.

Она призвала не торопить события и дождаться того, на какие компромиссы придется пойти для согласования пакета санкций. "Работа продолжается", - добавила Каллас.

Ранее в понедельник портал 24.hu со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против РФ.

Еврокомиссия представила предложения по 18-му пакету санкций против РФ ранее в июне. Сообщалось, что "потолок" цены на российскую нефть рассматривался как в рамках этого пакета санкций, так и в контексте недавнего саммита G7, однако рост нефтяных цен в связи с обострением на Ближнем Востоке снял остроту срочности этих планов.