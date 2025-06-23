Поиск

ЕС продолжает работу над 18-м пакетом санкций против РФ, не исключает компромиссов с Венгрией

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти ЕС уже сталкивались с попытками блокирования Венгрией санкций против РФ, и Брюссель, работая над 18-м санкционным пакетом, допускает возможность компромиссов, заявила в понедельник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"В блокировании Венгрией пакета санкций нет ничего нового (...) мы работаем над тем, чтобы приблизить санкции к реализации", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, собираются ли в ЕС согласовать санкции к концу этой недели.

Она призвала не торопить события и дождаться того, на какие компромиссы придется пойти для согласования пакета санкций. "Работа продолжается", - добавила Каллас.

Ранее в понедельник портал 24.hu со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против РФ.

Еврокомиссия представила предложения по 18-му пакету санкций против РФ ранее в июне. Сообщалось, что "потолок" цены на российскую нефть рассматривался как в рамках этого пакета санкций, так и в контексте недавнего саммита G7, однако рост нефтяных цен в связи с обострением на Ближнем Востоке снял остроту срочности этих планов.

ЕС Венгрия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иранские СМИ сообщили о запуске Тегераном ракет по базам США в Катаре и Ираке

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран запустил ракеты по американским базам на Ближнем Востоке

Катар из-за ситуации с безопасностью закрывает воздушное пространство

Трамп призвал проверить слова Медведева о готовности ряда стран поставить ядерный боекомплект Ирану

Трамп призвал проверить слова Медведева о готовности ряда стран поставить ядерный боекомплект Ирану

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Уволена сотрудница Минтуризма Абхазии, критиковавшая "покупающих "Доширак" нищих туристов

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Белый дом сообщил, что удары США пришлись по местам, где Иран хранил обогащенный уран

Белый дом сообщил, что удары США пришлись по местам, где Иран хранил обогащенный уран

Из-за проблем в навигации в Персидском заливе образовался затор из почти 1 тыс. судов

Из-за проблем в навигации в Персидском заливе образовался затор из почти 1 тыс. судов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары в районе ядерного объекта Фордо

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана342 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });