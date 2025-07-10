Еврокомиссия предложит плавающий потолок цен на российскую нефть

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия разрабатывает механизм корректировки предельного уровня цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировых котировок, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

В рамках 18-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия уже предложила снизить потолок цены с нынешних $60 за баррель до $45 за баррель. Это было обусловлено тем, что падение мировых цен на нефть сделало текущий лимит практически неактуальным.

Ожидается, что ЕК на этой неделе предложит ввести плавающий потолок в рамках нового пакета санкций. Один из источников сообщил, что механизм, который пока находится в стадии проработки, предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра лимита цен для его корректировки в соответствии с мировыми ценами на нефть.

Пока неясно, каким будет максимальный уровень, но отправной точкой будет чуть более $45 за баррель, заявил агентству один из источников.

Страны G7 и ЕС ввели запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов, но разрешили судовладельцам своих стран перевозить их и оказывать брокерские и другие услуги, если товары продаются по цене не выше установленного коалицией потолка. Целью этих мер является ограничение доходов российского бюджета от продажи энергоресурсов при сохранении достаточного предложения топлива на мировом рынке.

Словакия на саммите ЕС в Брюсселе 26 июня заблокировала одобрение 18-го пакета санкций, мотивируя это опасениями, что план ЕК по отказу от российских энергоносителей к 2027 году нанесет стране непоправимый ущерб, и требуя гарантий своей энергетической безопасности.