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Ряд международных нефтегазовых компаний эвакуируют персонал из Ирака

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Некоторые международные нефтегазовые компании эвакуируют работников с месторождений в Ираке в связи с эскалацией военной напряженности на Ближнем Востоке, сообщило Iraq News Agency со ссылкой на государственную Basra Oil Company (BOC).

При этом эвакуация не повлияла на ход производственного процесса, отмечает компания.

"Компании, работающие на месторождениях Basra Oil Company и заключившие контракты в рамках лицензионных раундов, временно эвакуировали часть иностранных сотрудников, в частности, британская BP, работающая на месторождении Румейла", - приводит агентство сообщение госкомпании. Иракские специалисты полностью управляют производственным процессом и контролируют его в сотрудничестве с удаленным оператором, поясняет госструктура.

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По информации BOC, итальянская Eni постепенно сократила свой штат с 260 сотрудников до 98. Китайские компании, управляющие проектами Западная Курна-1, Сиба и Фейха, эвакуацию не проводят, "работа идет непрерывно и слаженно", добавляется в сообщении.

На проектах российской "ЛУКОЙЛ" работа продолжается, вывоз сотрудников с объектов не осуществляется, в то время как французская Total эвакуировала 60% персонала в ожидании какой-либо чрезвычайной ситуации, но нефтяные операции не пострадали, отметила BOC.

Добыча нефти в Ираке составила 4 млн б/с в мае - это второй результат среди стран ОПЕК после Саудовской Аравии, добывшей в прошлом месяце 9,14 млн б/с.


Ирак Eni Total BP ЛУКОЙЛ Basra Oil Company
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