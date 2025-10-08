Exxon поучаствует в разработке месторождения Majnoon в Ираке

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американская Exxon Mobil подписала соглашение с правительством Ирака о содействии разработке крупного нефтяного месторождения Majnoon и расширению инфраструктуры экспорта нефти в стране, передает Reuters.

О сделке объявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, однако деталей почти не раскрыл.

По словам информированных источников агентства, соглашение предусматривает раздел прибыли, охватывающий нефть и продукты переработки, и планы модернизации инфраструктуры экспорта на юге страны.

Кроме того, иракская нефтяная госкомпания SOMO подпишет с Exxon соглашение об использовании мощностей хранения, сказали источники.