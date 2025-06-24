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Запуск корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем к МКС намечен на 25 июня

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Запуск многоразового корабля Crew Dragon с четырьмя коммерческими туристами к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space назначен на 25 июня, сообщило NASA.

В состав экипажа входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот корабля, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венгрии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански. Запуск корабля Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в среду в 2:31 по времени Восточного побережья США (в 9:31 по Москве).

Запуск корабля должен был состояться еще 29 мая, но переносился по техническим причинам из-за непогоды, а также обнаруженной в ходе статического испытания утечки жидкого кислорода в носителе. Кроме того, российским космонавтам необходимо было завершить работы по герметизации переходной камеры служебного модуля "Звезда" на МКС. Согласно оценке экспертов российского Центра управления полётами, утечки воздуха на этом сегменте станции теперь нет.

NASA также взяло дополнительное время для оценки ситуации на МКС после ремонтных работ на модуле "Звезда". "Из-за взаимосвязанных и взаимозависимых систем космической станции NASA хочет убедиться, что станция готова к приему дополнительных членов экипажа, и управление использует необходимое время для проверки данных", - отмечалось в сообщении.

Планируется, что экипаж корабля будет находиться на МКС две недели, в течение которых астронавты проведут на ее борту около 60 различных научных исследований.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom 1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на станции на неделю дольше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom 1 оценивалась в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX планируется совершать два-три раза в год.

Crew Dragon МКС NASA SpaceX Axiom Space
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