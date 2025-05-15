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Полет четвертой частной космической миссии на МКС перенесли на 8 июня

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Полет четвертой миссии частных астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) по программе компании Axiom Space, планировавшийся 29 мая, перенесен на 8 июня, сообщила компания SpaceX.

В состав экипажа входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот корабля, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венгрии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански.

О причинах переноса запуска миссии Axiom 4 (Ax-4) не сообщается. Ранее газета The Times of India, ссылаясь на источник, сообщила, что была обнаружена незначительная неисправность.

Запуск корабля Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 8 июня в 9:11 по времени Восточного побережья США (в 16:11 по Москве). Экипаж корабля проведет на МКС две недели, в течение которых будет работать вместе с действующим экипажем станции. Они проведут около 60 различных научных исследований.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom 1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на станции на неделю дольше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom 1 оценивалась в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX планируется совершать два-три раза в год.

Axiom Space SpaceX МКС
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