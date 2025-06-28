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Ракеты компании SpaceX за неделю вывели на орбиту 80 интернет-спутников

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американские ракеты-носители Falcon 9 на текущей неделе вывели на орбиту в общей сложности 80 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, следует из данных компании-разработчика SpaceX.

Запуски ракет со спутниками были осуществлены со стартовых комплексов на базах американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде и Ванденберг в Калифорнии. В рамках запусков первые многоразовые ступени носителей после отделения совершили управляемые вертикальные посадки на морские платформы-дроны в Атлантике и Тихом океане.

Последний запуск на текущей неделе был проведен в субботу из Калифорнии.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 9,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 7,9 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Falcon 9 SpaceX Starlink
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