В Грузии арестован еще один оппозиционный политик

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционный политик Гиви Таргамадзе в пятницу арестован судом сроком на семь месяцев за отказ явиться на заседание временной следственной парламентской комиссии для дачи показаний, сообщают местные СМИ.

Оппозиционер не явился на заседание суда и пришел к полицейскому отделению, где на него надели наручники.

Таргамадзе в бытность президентства Михаила Саакашвили был депутатом и занимал пост председателя парламентского комитета по обороне и национальной безопасности.

Ранее на этой неделе по 349-й статье Уголовного кодекса страны - отказ от сотрудничества со следственной парламентской комиссией - были задержаны и арестованы несколько лидеров оппозиции.