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Власти Ирана подтвердили прекращение огня с Израилем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Верховный совет национальной безопасности Ирана объявил о решении одобрить режим прекращения огня с Израилем, сообщили во вторник ближневосточные СМИ.

В заявлении совета говорится, что принято "национальное решение ввести режим прекращения боевых действий" в отношении Израиля и его сторонников.

В нем отмечается, что иранские вооруженные силы дали "унижающий и образцовый ответ на жестокость врага".

При этом, согласно заявлению, Тегеран "готов к решительному и сдерживающему ответу на любое действие врага, нарушающее режим прекращения огня".

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

Хроника 13 – 24 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Израиль
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