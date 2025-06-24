Власти Ирана подтвердили прекращение огня с Израилем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Верховный совет национальной безопасности Ирана объявил о решении одобрить режим прекращения огня с Израилем, сообщили во вторник ближневосточные СМИ.

В заявлении совета говорится, что принято "национальное решение ввести режим прекращения боевых действий" в отношении Израиля и его сторонников.

В нем отмечается, что иранские вооруженные силы дали "унижающий и образцовый ответ на жестокость врага".

При этом, согласно заявлению, Тегеран "готов к решительному и сдерживающему ответу на любое действие врага, нарушающее режим прекращения огня".

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.