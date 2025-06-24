Трамп призвал Израиль не бомбить Иран

Тегеран, Иран Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал израильских военных не наносить удары по Ирану и вернуть на аэродромы самолеты, вылетевшие выполнять это боевое задание.

"Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, немедленно", - написал он во вторник в социальной сети Truth Social.

Ранее израильская сторона сообщала, что Иран запустил ракеты в сторону страны, израильские военные собираются ответить на эти удары.

Иранские военные заявили, что не нарушали перемирие.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.