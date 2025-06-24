Трамп призвал Израиль не бомбить Иран
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал израильских военных не наносить удары по Ирану и вернуть на аэродромы самолеты, вылетевшие выполнять это боевое задание.
"Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, немедленно", - написал он во вторник в социальной сети Truth Social.
Ранее израильская сторона сообщала, что Иран запустил ракеты в сторону страны, израильские военные собираются ответить на эти удары.
Иранские военные заявили, что не нарушали перемирие.
В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.
Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.