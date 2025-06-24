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Трамп заявил, что Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Иран никогда не сможет заново построить ядерные объекты, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты", - написал Трамп в соцсети X.

В миреТрамп утверждает, что удары США по ядерным объектам Ирана попали точно "в яблочко"Читать подробнее

Ранее Трамп заявлял, что нанесенные в ночь на 22 июня американские удары привели к полному уничтожению иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

В понедельник Иран запустил ракеты по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.

Фордо - завод по обогащению ядерного топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землёй. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м.

Натанз - крупнейший центр по обогащению урана в Иране, включает в себя два завода: опытный и промышленный. Частично размещён под землёй. Подземные объекты защищены бетонным щитом толщиной около 7,6 м.

В иранском городе Исфахан расположен один из ключевых элементов ядерной инфраструктуры страны - завод по конверсии урана, где концентрат природного урана перерабатывается в гексафторид урана, используемый на следующем этапе обогащения. Помимо этого, в Исфахане находятся исследовательские реакторы и лаборатории, выполняющие задачи в сфере медицины, науки и промышленности.

Хроника 13 – 24 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран США Дональд Трамп
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