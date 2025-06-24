Трамп заявил, что Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Иран никогда не сможет заново построить ядерные объекты, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты", - написал Трамп в соцсети X.

Ранее Трамп заявлял, что нанесенные в ночь на 22 июня американские удары привели к полному уничтожению иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

В понедельник Иран запустил ракеты по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.