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В Пентагоне считают, что хуситы, вероятно, продолжат быть проблемой для США

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Хуситы, по-видимому, пока останутся проблемой для США, заявил на слушаниях в американском Сенате генерал-лейтенант ВВС Алексус Гринкевич.

"Хуситы, как ожидается, будут постоянной проблемой (...) с которой нам предстоит столкнуться ещё несколько раз в будущем", - передают его слова западные СМИ.

В воскресенье, 22 июня, хуситы заявляли, что считают утратившими актуальность достигнутые ранее в этом году договоренности с США о прекращении огня, и что они намерены возобновить обстрелы американских кораблей в Красном море.

В начале июня Пентагон сообщил о том, что президент США Дональд Трамп назначил Гринкевича Верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе и главой Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM). Теперь его кандидатуру должен утвердить Сенат США. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в НАТО уже одобрили кандидатуру Гринкевича.

Пентагон США НАТО Красное море Йемен
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