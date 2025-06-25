Вэнс заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана без потерь со своей стороны

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана без потерь со стороны американцев.

"Для американцев, которые обеспокоены тем, что это может перерасти в затяжной конфликт, я думаю, президент решил это очень быстро. Мы не только уничтожили иранскую ядерную программу, мы сделали это без потерь со стороны американцев", - заявил Вэнс, выступая на ужине Республиканской партии в Огайо. Его цитирует телеканал NBC News.

Вэнс отметил, что это стало возможным благодаря "сильному руководству" и следованию "доктрине Трампа".

"То, что я называю доктриной Трампа, довольно просто. Во-первых, вы четко выражаете американский интерес. (...) Во-вторых, вы пытаетесь агрессивно-дипломатическим путем решить эту проблему. И, в-третьих, когда вы не можете решить проблему дипломатическим путем, вы используете подавляющую военную мощь, чтобы решить ее, а затем уходите, прежде чем конфликт перерастет в затяжной", - пояснил вице-президент США.

Ранее телеканал CNN распространил сообщение о том, что, по предварительной оценке разведывательного управления Минобороны США, американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы.

The New York Times, ссылаясь на источники, написала, что в этом секретом докладе говорится о том, что удары, нанесенные в минувшие выходные, отбросили ядерную программу Ирана менее чем на шесть месяцев, а "заявление президента Дональда Трампа о том, что ядерные объекты Ирана были уничтожены, было завышено".

В свою очередь президент США назвал эти сообщения ложными.

"Фейковые новости CNN и обанкротившейся The New York Times объединились в попытке принизить значение одного из самых успешных военных ударов в истории", - написал Трамп в соцсети Truth Social.