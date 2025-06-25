Песков отметил, что пока рано оценивать ущерб ядерным объектам Ирана

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Пока у России все еще нет данных о том, насколько сильно пострадали ядерные объекты Ирана после ударов США, и вряд ли реалистичная информация на этот счет у кого-то имеется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока я не думаю, что у кого-то сейчас могут быть реалистичные данные. Наверное, пока рано. Нужно подождать, когда такие данные появятся", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, есть ли у России сведения, насколько серьезно пострадали ядерные объекты Ирана, которые, как заявил президент США Дональд Трамп, были полностью уничтожены.