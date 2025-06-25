Макрон считает ненормальной торговую войну между членами НАТО

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон высказал пожелание, чтобы переговоры о пошлинах между Евросоюзом и США завершились скорее, и выразил недоумение торговой войной между союзниками по НАТО при планах повышения оборонных инвестиций.

"Нельзя, будучи союзниками, заявлять, что нужно тратить больше (на оборону - ИФ), и вести между собой торговую войну. Это ненормальность", - сказал Макрон в среду после саммита НАТО в Гааге.

Его выступление транслировали французские СМИ.

Президент призвал к "торговому миру и снижению существующих тарифных барьеров, которые были усилены". Макрон добавил, что пора прийти к заключению соглашения ЕС с США по таможенным тарифам.