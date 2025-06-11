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ЕС нацелен на достижение торгового соглашения с США к 9 июля

ЕС нацелен на достижение торгового соглашения с США к 9 июля
Фото: Florian Wiegand/Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - - ЕС рассчитывает согласовать основные положения торгового соглашения с США до установленного американским президентом Дональдом Трампом крайнего срока - 9 июля, а затем продолжить переговоры с Вашингтоном уже насчет деталей сделки, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"По данным осведомленных источников, ЕС считает наилучшим сценарием, при котором до 9 июля будет достигнуто соглашение по основным положениям сделки, что позволит уже потом продолжить переговоры для проработки деталей", - говорится в сообщении.

При этом, по словам собеседников агентства, в ЕС усиленно готовят возможные контрмеры в отношении США из-за опасений, что Вашингтон будет добиваться невыгодных Брюсселю условий соглашения.

В конце мая Трамп рекомендовал ввести с 1 июня пошлину на импорт товаров из ЕС в размере 50%. Однако позже американский лидер в телефонном разговоре с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по таможенным пошлинам.

ЕС США
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