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Путин считает, что конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом

Путин считает, что конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом
Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Дай Бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, - всё, будем считать, в прошлом", - сказал Путин, выступая в четверг на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.

Это значит, отметил он, что можно будет развивать экономические отношения со всеми странами региона, в том числе, и с Ираном.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, ставя целью уничтожение его ядерной программы.

22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в Иране.

24 июня президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Израильские и иранские власти подтвердили информацию о перемирии.




Хроника 13 – 26 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Владимир Путин Иран Израиль Ближний Восток
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