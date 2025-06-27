Обвиняемый в призыве к захвату власти архиепископ Армянской церкви задержан

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении принял решение о задержании главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к захвату власти, заявил его адвокат Ара Зограбян.

"Архиепископ Микаэл Аджапахян задержан. Ему предъявлено обвинение. Направлено ходатайство в суд для его ареста, в течение ближайших часов будет назначено судебное заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство СК об аресте", - сказал Зограбян журналистам в пятницу.

Он отметил, что предъявленное обвинение "полностью безосновательное".

Команда адвокатов архиепископа также обнародовала его заявление, в котором Аджапахян обратился к оппозиционным фракциям парламента Армении, предложившим выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра в рамках процесса импичмента главы правительства Никола Пашиняна.

"Я полностью удовлетворен своей службой в качестве священнослужителя, поэтому прошу не упоминать мое имя среди кандидатов на пост премьер-министра", - говорится в заявлении.

Днем в пятницу архиепископ в сопровождении адвокатов отправился из Первопрестольного Святого Эчмиадзина (духовный и административный центр Армянской апостольской церкви) в Следственный комитет Армении. Против архиепископа возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.422 УК Армении (публичные призывы с использованием средств массовой информации и информационно-коммуникационных технологий к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя). Ранее в беседе с журналистами архиепископ заявил, что уголовное дело против него было возбуждено 17 июня.

"Они могли очень спокойно задержать меня в период с 17 по 26 июня, но осознанно решили организовать сегодня маски-шоу, чтобы показать свою силу внутри стен Патриархата. Организовали, не получилось. Поняли, что не получилось, и отступили. Считаю излишним позволить им совершить второе нападение на стены Церкви", - сказал он. Архиепископ отметил, что обвинение против него "выдуманное и незаконное".

"Я не страшусь ничего. Обвинение, конечно, выдуманное и незаконное. Я не скрывался, не отказываюсь от своих слов и продолжу в том же духе", - сказал он.

Как сообщалось, многочисленные верующие и представители духовенства с утра в пятницу препятствовали сотрудникам Службы нацбезопасности вывести с территории Патриархата архиепископа Микаэла Аджапахяна. После очередной потасовки силовики стали отходить от территории Патриархата. В Службе нацбезопасности Армении это объяснили тем, что в ходе исполнения решения об аресте архиепископа было зафиксировано скопление граждан, и, исходя из соображений безопасности и пресечения возможной и преднамеренной эскалации ситуации, принято решение об отходе.

Ранее суд в Ереване арестовал на два месяца лидера протестного движения "Священная борьба", архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Кроме архиепископа арестованы еще 15 человек.

Премьер Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что участники и лидеры движения "Священная борьба" планировали осуществить террористические действия и захват власти в Армении.

Следственный комитет Армении заявил, что участники и руководители движения "Священная борьба" планировали совершить террористические действия, направленные на захват власти в Армении.

В 2024 году архиепископ Баграт Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна.