Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 28 июня

Трамп прекращает торговые отношения с Канадой, США не намерены отменять санкции против Ирана, задержан архиепископ Армянской церкви, призывавший к захвату власти

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой. Он пообещал уведомить ее в течение недели о размере пошлин на товары.

- Американский сенат не принял резолюцию, запрещающую Трампу атаковать Иран без одобрения конгресса. За резолюцию проголосовали 47 сенаторов, против - 53.

- Дональд Трамп после слов аятоллы Хаменеи о победе над США отказывается от отмены санкций против Ирана. Он заявил, что Тегерану следует "вернуться в мировой порядок".

- Трамп доволен решением ВC США ограничить право федеральных судей по запретам на решения Белого дома. Президент сказал об этом на пресс-конференции в Белом доме.

- За ночь силы ПВО нейтрализовали 31 украинский БПЛА в регионах РФ. Об этом сообщило Минобороны.

- Обвиняемый в призыве к захвату власти архиепископ Армянской церкви задержан. Суд рассмотрит ходатайство о его аресте.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп опроверг сообщения о планах финансировать иранскую мирную ядерную программу

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Cенат США не принял резолюцию, запрещающую Трампу атаковать Иран без одобрения конгресса

Cенат США не принял резолюцию, запрещающую Трампу атаковать Иран без одобрения конгресса

Президент США считает, что добился уважения со стороны РФ, Китая и КНДР

OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в атомной энергетике

Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп после слов аятоллы Хаменеи отказывается от отмены санкций против Ирана

Что произошло за день: пятница, 27 июня

Итальянская Campari Group продаст производство вермута Cinzano за 100 млн евро

Итальянская Campari Group продаст производство вермута Cinzano за 100 млн евро

Южную Европу ожидает аномальная жара с температурой выше 40 градусов

Южную Европу ожидает аномальная жара с температурой выше 40 градусов

Оверчук заявил, что Армения не может одновременно быть членом и ЕАЭС, и ЕС

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана401 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2293 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6623 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });