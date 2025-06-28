Что случилось этой ночью: суббота, 28 июня

Трамп прекращает торговые отношения с Канадой, США не намерены отменять санкции против Ирана, задержан архиепископ Армянской церкви, призывавший к захвату власти

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой. Он пообещал уведомить ее в течение недели о размере пошлин на товары.

- Американский сенат не принял резолюцию, запрещающую Трампу атаковать Иран без одобрения конгресса. За резолюцию проголосовали 47 сенаторов, против - 53.

- Дональд Трамп после слов аятоллы Хаменеи о победе над США отказывается от отмены санкций против Ирана. Он заявил, что Тегерану следует "вернуться в мировой порядок".

- Трамп доволен решением ВC США ограничить право федеральных судей по запретам на решения Белого дома. Президент сказал об этом на пресс-конференции в Белом доме.

- За ночь силы ПВО нейтрализовали 31 украинский БПЛА в регионах РФ. Об этом сообщило Минобороны.

- Обвиняемый в призыве к захвату власти архиепископ Армянской церкви задержан. Суд рассмотрит ходатайство о его аресте.