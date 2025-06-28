Cенат США не принял резолюцию, запрещающую Трампу атаковать Иран без одобрения конгресса

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сенат США менее чем через неделю после нанесения ударов по иранским ядерным объектам заблокировал резолюцию, которая могла бы помешать президенту Дональду Трампу предпринять в будущем военные действия против Ирана без разрешения Конгресса, сообщает The Hill.

За резолюцию проголосовали 47 сенаторов, против - 53. Для ее одобрения требовался 51 голос.

Автор резолюции сенатор-демократ Тим Кейн перед голосованием заявил: "Я думаю, события этой недели продемонстрировали, что война слишком масштабна, чтобы зависеть от решений кого-то одного".

Подавляющее большинство республиканцев полностью поддержали решение Трампа о нанесении ударов по Ирану. Так сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил: "Он сделал это (...) решительно, он сделал это в соответствии с конституцией. Я считаю, что эта резолюция не нужна", добавив, что она "помешала бы президенту защищать нас в будущем".

Издание напоминает, что Трамп заявил журналистам в пятницу, что он без колебаний одобрит новые удары по Ирану, если разведывательное сообщество в ближайшие месяцы и годы представит информацию о его возможностях по обогащению урана.

"Конечно, без вопросов", - сказал Трамп на брифинге для прессы, когда его спросили, возможна ли новая волна бомбардировок.