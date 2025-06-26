Трамп убежден, что до ударов США с ядерных объектов Ирана уран не вывезли

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Иран не мог вывезти обогащенный уран со своих ядерных объектов перед американскими авиаударами, заявил президент США Дональд Трамп.

"Машины и небольшие грузовики на объекте принадлежали рабочим, занимавшимся бетонированием и пытавшимся запечатать входы. С объекта ничего не вывозили. Это заняло бы слишком много времени, слишком опасно, и это очень тяжело и сложно перемещать!" - написал он в четверг в соцсети Truth Social.

Пост Трампа появился вскоре после того, как министр обороны Пит Хегсет закончил пресс-конференцию в Пентагоне, где привел схожие оценки.

"Я не получал разведданных, которые бы указывали на то, что это находилось не там, где должно было", - сказал Хегсет на пресс-брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос об обогащенном уране.

Ранее некоторые западные СМИ со ссылкой на спутниковые снимки сообщили, что иранские специалисты, возможно, успели вывезти уран с ядерных объектов незадолго до ударов США.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в Иране. Трамп заявлял о полном уничтожении объектов. Иран в понедельник запустил в ответ ракеты по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране. США также заверили, что больше не планируют ударов по иранским объектам.