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США облегчили компаниям условия поставки ПО для производства чипов в Китай

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Администрация США отменила некоторые требования к экспортным лицензиям на продажу программного обеспечения (ПО) для разработки чипов в Китае, сообщило агентство Bloomberg.

"Министерство торговли США проинформировало одного из ведущих мировых поставщиков программного обеспечения для проектирования микросхем - компанию Siemens AG о том, что требования о получении государственных лицензий для ведения бизнеса в Китае больше не действуют", - говорится в сообщении со ссылкой на Siemens.

Сама компания проинформировала, что она "восстановила полный доступ к своему программному обеспечению и технологиям для своих китайских клиентов".

Bloomberg отмечает, что первоначально США в мае текущего года ввели экспортный контроль на поставки ПО в Китай в ответ на китайские ограничения на поставки основных редкоземельных металлов. В соответствии с достигнутым торговым соглашением Вашингтон пообещал разрешить поставки ПО для разработки чипов, а также этана и реактивных двигателей в Китай при условии, что Пекин выполнит свое обещание ускорить одобрение экспорта важнейших полезных ископаемых.

Китай США Siemens
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