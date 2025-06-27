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Китай подтвердил достижение соглашения с США по ряду торговых вопросов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министерство коммерции КНР подтвердило, что Пекин пришел к соглашению с Вашингтоном по реализации достигнутых ранее в Женеве торговых договоренностей, сообщает в пятницу The Global Times.

"Китайская и американская стороны (...) утвердили детали реализации договоренностей, достигнутых в рамках торговых переговоров в Женеве", - приводит The Global Times выдержки из заявления министерства.

Отмечается, что Китай "пересмотрит и одобрит заявки на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю, в соответствии с законодательством и нормативными актами".

США со своей стороны отменят ряд ограничительных мер в отношении КНР, отметили в китайском министерстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем.

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник пояснил Bloomberg TV, что подписание, о котором упоминал Трамп, состоялось два дня назад и закрепило договоренности по пошлинам, достигнутые США и Китаем на торговых переговорах в Женеве и в Лондоне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о взаимном сокращении пошлин.

Позже Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, во время которого лидеры обсудили спорные торговые вопросы, в том числе по торговле редкоземельными металлами.

9 июня в Лондоне прошел второй раунд переговоров США и Китая по вопросам торговли.

Дональд Трамп Китай США
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