Палата представителей США одобрила законопроект Трампа о расходах и налогах

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей поддержали так называемый большой, красивый законопроект, который, помимо прочего, предполагает снижение федеральных налогов и увеличение расходов на оборону и безопасность на границе, сообщает NBC.

За законопроект проголосовали 218 членов палаты, 214 - против.

Теперь документ должен будет подписать президент США Дональд Трамп. Именно по его инициативе республиканцы в Конгрессе и продвигали этот законопроект. Ожидается, что Трамп подпишет документ 4 июля - в День независимости.

Этот законопроект был поддержан американскими сенаторами во вторник.