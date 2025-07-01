Сенат США одобрил "большой, красивый" законопроект Трампа о расходах и налогах

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американские сенаторы поддержали "большой, красивый" законопроект, который, помимо прочего, предполагает снижение федеральных налогов и увеличение расходов на оборону и безопасность на границе, сообщает во вторник CNN.

За законопроект проголосовали 50 сенаторов, еще 50 - против. Решающим стал голос вице-президента США Джей Ди Вэнса, который поддержал проект.

В понедельник в сенате начались дебаты по проекту. Им предшествовало чтение полного текста документа объемом около 1 тыс. страниц. Оно продлилось около 16 часов.

Первоначальную версию законопроекта, который получил от президента США Дональда Трампа название "большой, красивый", одобрили ранее в этом году как раз в Палате представителей, после чего его рассмотрением занялся Сенат. Однако сенаторы внесли поправки в документ, и потому теперь конгрессменам из Палаты представителей предстоит проголосовать уже по новому варианту.

CNN сообщает, что лидеры республиканцев в Палате представителей уже выразили намерение принять законопроект до 4 июля, как этого хочет президент США Дональд Трамп. При этом, по сообщению американских СМИ, среди республиканцев в Палате представителей есть и те, у которых есть претензии к варианту законопроекта, утвержденному сенаторами. Поэтому, как отмечается в сообщениях, гарантий, что "большой, красивый" законопроект будет принят, пока нет.