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Лидер демократического меньшинства в Палате представителей произнес рекордно длинную речь

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис выступил с почти девятичасовой речью перед голосованием по так называемому большому, красивому законопроекту, побив рекорд республиканца Кевина Маккарти по продолжительности выступления, сообщает в четверг The Hill.

Джеффрис произносил речь на протяжении 8 часов и 44 минут, что стало самой долгой речью в Палате представителей в современной истории США. Предыдущий рекорд поставил Маккарти, который говорил 8 часов и 32 минуты в 2021 году. На тот момент он был лидером республиканского меньшинства.

На протяжении большей части выступления Джеффрис критиковал законопроект о расходах и налогах. Он неоднократно заявлял, что партия выступает решительно против принятия законопроекта, который "навредит американскому народу".

Вместе с тем Джеффрис успел поговорить об истории Демократической партии и своей семьи, упомянул коллег, которые, по его словам, работают на благо американцев, и раскритиковал республиканцев.

Во вторник американские сенаторы поддержали "большой, красивый" законопроект, который, помимо прочего, предполагает снижение федеральных налогов и увеличение расходов на оборону и безопасность на границе.

В понедельник в Cенате начались дебаты по проекту. Им предшествовало чтение полного текста документа объемом около 1 тыс. страниц. Оно продлилось около 16 часов.

Первоначальную версию "большого, красивого" законопроекта одобрили ранее в этом году как раз в Палате представителей, после чего его рассмотрением занялся Сенат. Однако сенаторы внесли поправки в проект, и поэтому Палате представителей пришлось рассмотреть уже новый вариант документа.

Ранее в четверг стало известно, что Палата представителей одобрила данный законопроект.

США Палата представителей США
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