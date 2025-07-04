Что случилось этой ночью: пятница, 4 июля

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании. Трамп также заявил, что Вашингтон полностью не прекращал передачу вооружений Киеву. "Мы даем им оружие (...), и мы работаем с ними, пытаемся им помочь", - сказал американский лидер. "(Предыдущий президент США Джо - ИФ) Байден дал им столько оружия, что опустошил наши собственные запасы. Мы должны убедиться, что у нас у самих есть достаточно оружия", - посетовал Трамп.

- Пенсионерка погибла в результате атаки беспилотников ВСУ в Миллеровском районе Ростовской области. Кроме того, дроны повредили остекление в многоквартирном доме в городе Азов.

- Мужчина пострадал в результате атаки украинских БПЛА в подмосковном Сергиевом Посаде. Также обломки дронов повредили подстанцию, частично нарушено электроснабжение городского округа.

- Консул РФ провел трехчасовую встречу с арестованными в Азербайджане. Подробностей встречи в российском консульстве не сообщили.

- Российские военные сбили в ночь на пятницу 48 украинских беспилотников над Ростовской, Курской, Белгородской, Орловской и Липецкой областями.

- Температура в Московском регионе на следующей неделе достигнет плюс 30 градусов. Уже на следующих выходных в Москве можно будет открыть купальный сезон, вода в столичных водоемах прогреется до плюс 20-22 градусов.



- Умер американский актер Майкл Мэдсен. Звезда фильмов Квентина Тарантино скончался на 68-м году жизни у себя дома в Малибу, штат Флорида.