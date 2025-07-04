Сильные пожары бушуют в Калифорнии, частично закрыто движение на автотрассах

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сильные природные пожары, быстро распространившиеся на большую площадь, привели к эвакуациям, а также частичному закрытию движения на автотрассах в Калифорнии, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

Возгорание в округе Сан-Луис-Обиспо в центральной части штата за сутки распространилось на площади более 210 кв. км.

Перекрыта часть федеральной автомагистрали State Route 166. В ряде небольших населенных пунктов вдоль шоссе объявлена эвакуация. Под угрозой находятся 50 построек.

За прошедшие сутки пожар удалось взять под контроль лишь на 5%.

AP также сообщает о еще одном серьезном пожаре в южной части Калифорнии. К концу этой недели его удалось локализовать лишь на 55%. Возгорание уничтожило почти 10 кв. км cухой травы. В некоторых районах округа Риверсайд, где возник пожар, объявлена эвакуация.

Тушение возгораний осложняется сухой, жаркой и ветреной погодой, а в Сан-Луис-Описпо - также холмистым рельефом местности.

Пожары не являются для Калифорнии редким явлением. Так, в январе 2025 года пожары на юге штата в окрестностях Лос-Анджелеса уничтожили более 12 тыс. построек, в том числе дома многих американских знаменитостей.