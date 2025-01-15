В Калифорнии число жертв пожаров достигло 25

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Калифорнии число погибших в результате масштабных лесных пожаров достигло 25, сообщает CNN.

Национальная метеорологическая служба США вновь опубликовала предупреждение о серьезной пожарной опасности в районах на юге штата из-за усиления ветра. Ожидается, что действие предупреждения продлится до 15:00 местного времени в среду (02:00 четверга по Москве). Днем ранее предупреждение отменяли из-за того, что скорость ветра снизилась до относительно умеренной.

По прогнозам метеорологов, в среду скорость ветров может доходить до 24 м/с, что может привести к усилению пожаров, а также к возникновению новых очагов огня. Ожидается, что в четверг ветра стихнут, и их скорость не будет превышать 13,4 м/с.

Для 17 млн жителей Калифорнии до 19:00 среды по местному времени (06:00 четверга по Москве) действует предупреждение об опасности из-за пыли и пепла от пожаров.

С огнем борются тысячи пожарных. Пожар в районе Пасифик-Палисейдс западнее Лос-Анджелеса, который охватил более 9 тысяч га земли, локализовали на 18%. Огонь, охвативший около 5,6 тысячи га района Алтадина к северу от Лос-Анджелеса, удалось локализовать на 35%.

В штате действует режим масштабного бедствия.

Для 88 тысяч человек действует предписание эвакуироваться, еще для 84 тысяч - предупреждение об эвакуации.