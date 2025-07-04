В Лондоне планируют капитально перестроить здание Банка Англии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Историческое здание Банка Англии в лондонском Сити, признанное памятником культуры, готовится к самой масштабной реконструкции со времен Второй мировой войны, передает Bloomberg.

Британский ЦБ ищет архитектурную фирму для помощи в планировании реконструкции своего главного здания, известного как "Старушка с Треднидл-стрит". В объявлении указано, что контракт на 7,7 млн фунтов ($10,5 млн) будет действовать четыре года с возможностью продления на один год.

"В рамках наших планов по сохранению исторического офиса на Треднидл-стрит мы рассматриваем, как лучше всего отремонтировать участок и оптимизировать текущие расходы", - сообщили агентству в Банке Англии.

В ходе ремонтных работ могут возникнуть сюрпризы, поскольку "базовое состояние здания неизвестно", отмечается в объявлении. В нем говорится также, что победившей фирме необходимо будет учесть "возраст и историческую природу" участка, который строение занимает с 1730-х годов.

Внешний вид здания не менялся с момента капитального ремонта, который проводил архитектор Герберт Бейкер между 1921 и 1942 годами. Здание практически не пострадало от бомбардировок во время Второй мировой войны - незначительные повреждения были вызваны бомбой, упавшей на дорогу возле близлежащей Королевской биржи. Последний раз в здании проводили перестройку в 1990-х, напоминает Architects Journal.

В этом офисе Банк Англии проводит заседания, на которых принимаются решения об уровне процентных ставок. В нем также хранятся золотые запасы королевства.