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В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт

В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт
Аукцион по продаже мяса в Рождественский сочельник на рынке Смитфилд в Лондоне
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Лондоне через несколько лет закроются два исторических рынка - мясной Смитфилд и рыбный Билингсгейт, работавшие в той или иной форме с XI века, передает АР.

Корпорация лондонского Сити (City of London Corporation), управляющая историческим центром города, представила парламенту законопроект, который снимает с нее ответственность за управление этими рынками. Ранее корпорация рассматривала возможность перенести оба рынка в столичный пригород Дагенхем, однако на днях от этого решили отказаться. Инфляция и растущие затраты на строительство сделали неподъемным проект, стоимость которого возросла примерно до 1 млрд фунтов ($1,25 млрд).

По новому соглашению, корпорация выплатит компенсацию и предоставит консультации торговцам, у которых еще есть время, чтобы решить, что им делать, так как рынки будут продолжать работать как минимум до 2028 года.

"Это решение - новая позитивная глава для рынков Биллингсгейт и Смитфилд, поскольку дает торговцам возможность строить устойчивое будущее в помещениях, соответствующих их долгосрочным бизнес-целям", - отметил председатель правления City of London Corp. Крис Хейворд. Он добавил, что отстранение корпорации от непосредственного участия в работе рынков будет способствовать "независимому процветанию" бизнеса рыночных торговцев.

Торговцам же теперь предстоит решить, как перебираться на другие лондонские площадки и делать ли это самостоятельно или группами.

Здания рынка Смитфилд относятся к викторианской эпохе и подвергались ряду реконструкций, в том числе после крупного пожара в 1958 году. Биллингсгейт переехал в лондонский Доклендс в 1982 году, когда этот район (ныне застроенный небоскребами финансового центра Канэри-Уорф) еще был заброшенным.

Некоторые предложения предполагают застройку площадки рынка Биллингсгейт жильем, тогда как здание Смитфилда станет культурным центром, в котором будет расположен новый музей.

Лондон Дагенхем Билингсгейт Канэри-Уорф Смитфилд
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