Число жертв наводнения в Техасе превысило 100 человек

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате наводнения в шести округах американского штата Техас возросло, по меньшей мере, до 104 человек, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на власти.

Накануне Белый дом сообщал о 91 погибшем.

Основной удар стихии принял на себя округ Керр, откуда поступила информация о 84 погибших. В число жертв наводнения входят 27 девушек и вожатых, отдыхавших в летнем лагере на реке Гваделупа, что подтвердила администрация лагеря. Десять отдыхавших и один вожатый до сих пор числятся пропавшими без вести.

Более 20 государственных учреждений принимают меры в связи с наводнением, сообщил губернатор Техаса Грег Эббот.

Он заявил, что спасатели продолжают поиски десятков пропавших без вести. В этих целях было задействовано более 1,7 тыс. человек личного состава и более 970 единиц техники и оборудования.