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В Техасе в округе Керр продолжают искать 161 человека после наводнений

В Техасе в округе Керр продолжают искать 161 человека после наводнений
Фото: Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В техасском округе Керр после наводнений продолжаются поиски 161 пропавшего без вести, заявил на пресс-конференции губернатор штата Грег Аббот. Об этом сообщает CNN.

По данным Аббота, погибли как минимум 109 человек, из них 94 - в Керре. Власти предупреждают, что число как погибших, так и пропавших без вести может значительно вырасти, поскольку в округе в лагерях и отелях отдыхало много незарегистрированных людей.

В штате проходит одна из крупнейших поисково-спасательных операций за всю его историю, в ней принимают участие команды в надувных лодках, вертолетах и верхом на лошадях.

Губернатор пообещал, что поисково-спасательная операция продлится до ее полного завершения, выживших людей не бросят, а пропавших - не перестанут искать.

Ранее сообщалось, что в округе Керр погибли не менее 30 детей, в том числе 28 - в летнем лагере для девочек Camp Mystic. В распоряжении CNN оказались документы о том, что государственный инспектор посетил этот лагерь за два дня до наводнения и удостоверился в его безопасности и наличии плана эвакуации. По данным телекомпании, ранее другие проверяющие отмечали, что лагерь в принципе находится в небезопасном месте с точки зрения потенциальных наводнений.

Губернатор Техаса также пообещал проверить и при необходимости пересмотреть работу системы оповещения населения об опасности.

Наводнения в Техасе начались на прошлой неделе в результате длительных проливных дождей. Серьезнее всего пострадал округ Керр.

Техас Керр Camp Mystic Грег Аббот США
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